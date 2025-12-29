(AGENPARL) – Mon 29 December 2025 Nuovi orari di apertura dell’URP di ASST Sette Laghi
A partire da mercoledì 7 gennaio 2026, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) di ASST Sette Laghi con sede all’Ospedale di Circolo osserverà i seguenti nuovi orari di apertura al pubblico:
· dal lunedì al giovedì: dalle ore 9:00 alle ore 14:30
· venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Restano invariati i canali di contatto istituzionali e le modalità di accesso al servizio.
Per maggiori informazioni: https://www.asst-settelaghi.it/urp1
Eleonora Rizzardini
URP e Comunicazione
ASST Sette Laghi – Varese
