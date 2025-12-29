comunicato – APRE AL TRAFFICO LA A33 ASTI – CUNEO ALLA PRESENZA DEL VICEMINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE, RIXI E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE, CIRIO

(AGENPARL) - Roma, 29 Dicembre 2025

(AGENPARL) – Mon 29 December 2025 COMUNICATO STAMPA

APRE AL TRAFFICO LA A33 ASTI – CUNEO

ALLA PRESENZA DEL VICEMINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE, RIXI

E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE, CIRIO

Dal 30 dicembre sarà interamente percorribile da Asti a Cuneo

Il tratto tra Alba Ovest e Cherasco sarà percorribile gratuitamente fino al completamento definitivo dei lavori

La percorrenza in modalità definitiva è prevista per aprile 2026

A questo link trovate fotografie, le riprese con il drone, il video sul lotto di completamento e le interviste [ https://gruppogavio-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cparenti_argofin_it/IgAGBLuRzbD0TpFfknjRePeSAfqcNW9oNJ1Ta3iUQk3YPNw?e=lARMAg | https://gruppogavio-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cparenti_argofin_it/IgAGBLuRzbD0TpFfknjRePeSAfqcNW9oNJ1Ta3iUQk3YPNw?e=lARMAg ]

Da qui le immagini di copertura [ https://www.swisstransfer.com/d/88394a5f-13e0-4362-aa30-43e5eec5f97f | https://www.swisstransfer.com/d/88394a5f-13e0-4362-aa30-43e5eec5f97f ]

Cherasco (CN), 29 dicembre 2025 – Da domani, 30 dicembre, l’autostrada Asti–Cuneo sarà interamente percorribile lungo tutto il suo tracciato, da Asti a Cuneo. In questa prima fase il tratto tra lo svincolo Alba Ovest e Cherasco è percorribile gratuitamente fino all’entrata in esercizio a piena capacità dell’infrastruttura. In un breve tratto prima di Cherasco si viaggia su una carreggiata unica, in entrambe le direzioni.

L’autostrada A33 Asti–Cuneo rappresenta una delle opere infrastrutturali più attese e strategiche del Piemonte. Il tracciato complessivo si sviluppa per circa 90 chilometri, articolati in due tronchi principali interconnessi all’autostrada A6 Torino–Savona, e connette l’autostrada A21 Torino–Piacenza–Brescia con l’area cuneese, superando una storica carenza infrastrutturale che ha per anni penalizzato la mobilità e la competitività del territorio.

I lavori dell’A33 hanno preso avvio alla fine degli anni Novanta e si sono sviluppati per fasi successive, con l’apertura progressiva dei diversi lotti tra il 2005 e il 2012. La realizzazione dell’ultimo tratto (Alba Ovest – Cherasco), dal valore di circa 220 milioni di euro, ha rappresentato il passaggio più complesso dell’intero progetto, sia sotto il profilo tecnico sia autorizzativo. Il traffico è stato aperto in 15 mesi grazie al lavoro di 400 operatori, 15 aziende e 130 fornitori.

« Si tratta di una svolta storica. Il completamento dell’Asti–Cuneo chiude una ferita infrastrutturale durata oltre 30 anni e restituisce continuità a un territorio produttivo strategico. In termini economici significa collegare stabilmente il sistema cuneese ai porti liguri e ai corridoi europei, con effetti diretti su competitività, logistica, turismo e occupazione – dichiara il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi – È la fine dell’isolamento della Granda. Con investimenti complessivi che sfiorano i 36 miliardi di euro e con nodi strategici come il Terzo Valico e la Torino–Lione che entrano nella fase decisiva, il Piemonte è al centro di una strategia infrastrutturale nazionale fortemente voluta e coordinata dal ministro Matteo Salvini ».

« Nel 2019, quando sono diventato presidente, mancavano autorizzazioni, risorse e un progetto realizzabile per gli ultimi due lotti. Oggi, sei anni dopo, siamo qui e l’autostrada è finalmente aperta: è stato un lavoro lungo e difficile, per cui ringrazio il governo, i sindaci, le istituzioni locali, la società concessionaria, i tecnici e le maestranze. Abbiamo lavorato tutti insieme per raggiungere questo obiettivo che sana una ferita e dota questo territorio di un’infrastruttura che aspettiamo da decenni e che i nostri cittadini e le nostre imprese meritano – dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio – Il 2025 si chiude con una serie di risultati importanti in termini di viabilità e collegamenti: oggi l’Asti-Cuneo, quest’estate il tunnel del Tenda e il secondo traforo del Frejus: opere strategiche che rendono il nostro Piemonte sempre più collegato, centrale e accessibile per il transito delle merci e gli scambi delle merci in Europa ».

« La A33 non è soltanto un’opera viaria: è un asse strategico che rafforza la competitività del nostro sistema produttivo, sostiene il comparto agricolo e manifatturiero e contribuisce a colmare un divario infrastrutturale storico che ha penalizzato questo territorio per troppo tempo – dichiarano gli assessori regionali Enrico Bussalino (Logistica e Infrastrutture strategiche) e Marco Gabusi (Trasporti e Infrastrutture) – Il completamento di questa autostrada contribuirà inoltre a una significativa riduzione del traffico sulle strade secondarie e all’interno dei centri abitati, migliorando la sicurezza della circolazione e la qualità della vita nei paesi attraversati. Un beneficio concreto per i cittadini e per le comunità locali, che vedranno diminuire il traffico pesante e i flussi di attraversamento con effetti positivi anche sul piano ambientale e della tutela del territorio. Oggi restituiamo ai cittadini, alle imprese e ai territori un collegamento moderno, sicuro e integrato nelle grandi reti nazionali ed europee. È un risultato concreto che guarda al futuro e che conferma la centralità delle infrastrutture come leva di sviluppo, coesione e crescita per il Piemonte”.

Bernardo Magrì, Amministratore Delegato di Asti-Cuneo ha dichiarato: “L’apertura al traffico della A33 Asti – Cuneo è il risultato di un impegno straordinario di tutto il gruppo di lavoro che ha permesso di completare l’ultimo lotto in soli 15 mesi, dimezzando i tempi contrattuali previsti grazie a una sinergia operativa senza precedenti. Questo traguardo rappresenta l’espressione più concreta di un modello virtuoso di collaborazione tra Pubblico e Privato, capace di realizzare infrastrutture strategiche, sicure e durature. Un momento storico che rivoluziona la mobilità regionale e sostiene lo sviluppo economico del territorio, assicurando una più efficace integrazione con le principali direttrici viarie del Paese”.

L’intervento ha privilegiato soluzioni green: sono stati utilizzati nella lavorazione del manto stradale materiali riciclati e fresature a freddo. Inoltre, è stata realizzata un’area umida vicino al torrente Talloria per specie idrofile e un “bat bridge”, integrato con vegetazione specifica, che guida i pipistrelli della colonia protetta di Santa Vittoria d’Alba verso le zone di caccia nella collina di Verduno.

Durante i lavori, supervisionati dalla Soprintendenza di Alessandria, Asti e Cuneo, sono emersi reperti straordinari su 150 metri vicino al Ponte Tanaro 4: un insediamento della tarda Età del Bronzo/inizio Età del Ferro (XI-X sec. a.C.) e una necropoli romana del I sec. d.C.

Accanto al completamento dell’autostrada, particolare attenzione è stata riservata alle opere complementari e di adduzione, fondamentali per garantire una piena integrazione dell’infrastruttura con la viabilità locale. Attraverso uno specifico Protocollo d’Intesa che verrà sottoscritto tra Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Comuni interessati e la società concessionaria sono stati definiti interventi mirati a migliorare i collegamenti con i caselli di Alba Ovest e Cherasco, a rafforzare la sicurezza stradale e a ridurre l’impatto del traffico sui centri abitati. Le opere previste comprendono l’adeguamento e la realizzazione di tratti strategici della rete provinciale, nuove interconnessioni con l’autostrada, varianti viarie, un nuovo ponte sul Tanaro, percorsi ciclopedonali e interventi di messa in sicurezza idraulica. Un insieme di interventi che accompagna il completamento della A33 e ne amplifica i benefici, rispondendo alle esigenze dei territori.

KEY NUMBERS DEL PROGETTO (ultimo lotto, Alba Ovest- Cherasco):

Gruppo ASTM: ITINERA (General Contractor), SINA (Direzione Lavori, prove laboratori, collaudo statico).

Aziende coinvolte: 15 aziende in cantiere, 130 fornitori.

Tipologia intervento: completamento dell’ultimo lotto che collega lo svincolo di Alba Ovest a quello di Cherasco, finalizzando l’autostrada Asti-Cuneo tra Marene (A6) e Asti Est (A21).

Durata lavori: ridotta da 30 mesi a circa 15 mesi.

Inizio dei lavori: settembre 2024.

Investimento complessivo della tratta Alba Ovest- Cherasco: 220 milioni di euro.

Attualmente lavorano in cantiere: ~400 persone ogni giorno.

Tracciato in costruzione: ~5 km.

Pali fondazione: 35.500 m.

Scavi: 600.000 mc.

Conglomerati bituminosi: 85.000 ton.

*

Calcestruzzo: 63.800 mc.

I tempi di realizzazione dell’ultimo lotto, Alba Ovest – Cherasco:

novembre 2023 (attività propedeutiche)

settembre 2024 (consegna definitiva dei lavori)

dicembre 2025 (completamento funzionale)

Autostrada Asti-Cuneo S.p.A.

Via Bonzanigo, 22 – 10144 Torino (TO)

Regione Piemonte

