Canottaggio : Rauti, dolore per scomparsa Tizzano, grande perdita per sport italiano

“Sgomento e profondo dolore per la scomparsa di Davide Tizzano , presidente della Federazione Italiana Canottaggio e presidente del Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo”. Così in una nota il Sottosegretario alla Difesa sen. Rauti con Delega alla promozione delle attività sportive delle Forze Armate e socia benemerita della Federazione Italiana Canottaggio (FIC) .
“Tizzano ha lottato in silenzio e con coraggio contro il male che l’affliggeva , continuando a lavorare e ad impegnarsi per il mondo dello sport, avviando progetti di cui – sapeva – non avrebbe potuto vedere la realizzazione. Un Atleta e un campione, una persona generosa, innamorato dello sport e dell’impegno sociale. Sono onorata di averlo conosciuto e di aver potuto condividere con lui qualche iniziativa remiera di carattere solidale e gli sono grata per il riconoscimento conferitomi nel marzo scorso”.
“Alla moglie, ai figli, al mondo del Canottaggio ed all’intera comunità dello sport italiano, le più sentite condoglianze. “ conclude Rauti
“Sgomento e profondo dolore per la scomparsa di Davide Tizzano , presidente della Federazione Italiana Canottaggio e presidente del Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo”. Così in una nota il Sottosegretario alla Difesa sen. Rauti con Delega alla promozione delle attività sportive delle Forze Armate e socia benemerita della Federazione Italiana Canottaggio (FIC) .