Acerbo (Prc): no alla criminalizzazione della solidarietà con la Palestina

Palestina”*
Il governo Meloni e la lobby trasversale dei complici del genocidio esulta
per l’operazione che ha portato all’arresto del presidente
dell’Associazione dei Palestinesi in Italia (API), Mohammad Mahmoud Ahmad
Hannoun e di altri otto militanti palestinesi. Siamo di fronte alla
reiterazione del tentativo di criminalizzare il movimento di solidarietà
con la Palestina.
Suscita perplessità il fatto che gli arrestati, pur non avendo commesso
reati in Italia, siano accusati di aver finanziato Hamas perché avrebbero
sostenuto associazioni dichiarate illegali da Israele. Si ricordi che per
Tel Aviv numerose Ong e persino Save The Children sono illegali e la stessa
UNRWA, l’agenzia ONU per i rifugiati sarebbe al servizio di Hamas. Le
associazioni umanitarie islamiche operanti a Gaza, che si occupano di
solidarietà e assistenza non di terrorismo, sono spesso legate ad Hamas, un
partito che a Gaza nel 2006 ha vinto le elezioni e che gode di ampio
consenso. Non si può considerare terrorismo inviare fondi per aiuti alle
popolazioni. Per questo esprimo la mia solidarietà a Hannoun e agli altri
palestinesi arrestati.
Alla base dell’operazione, che ha visto perquisizioni in varie città
italiane come Genova, Bologna, Milano e Roma, c’è una questione politica.
Per Israele, Usa e UE, Hamas è un’organizzazione terroristica. Hamas ha
compiuto inaccettabili atti terroristici contro civili ma nondimeno è un
movimento di resistenza di un popolo sotto occupazione e che oggi è vittima
di genocidio. È un soggetto politico in cui si riconosce una parte dei
palestinesi anche all’estero. La definizione di terrorismo internazionale
citata nel comunicato dei magistrati andrebbe applicata anche a Israele che
oltre a occupare illegalmente i territori palestinesi fa sistematicamente
strage di civili. Eppure l’Italia rimane alleata di Israele e continua a
fornire armi. I militari israeliani vengono normalmente in vacanza in
Italia, anche se accusati di crimini, e intanto si arrestano i palestinesi
che raccolgono fondi per Gaza.
Da comunista sono totalmente distante dall’ideologia di Hamas, ma ricordo
che questo movimento è un interlocutore politico nella ricerca di una
soluzione di pace e che il diritto alla resistenza è sancito dalle Nazioni
Unite.
Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione
Comunista
