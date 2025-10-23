Roma, ripristinate le targhe vandalizzate dedicate a Giacomo Matteotti. Vincenzo Pirillo: “Una giornata di memoria, giustizia e valori democratici”

(AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2025

“Desidero ringraziare sentitamente il Sindaco di Roma Capitale, On. Roberto Gualtieri, l’Assessore alla Cultura, On. Massimiliano Smeriglio, la Soprintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma ed il Dott. AntonGiulio Pelonzi, coordinatore dell’Ufficio qualità urbana, per tutto quello che hanno fatto per il ripristino delle targhe commemorative vilmente vandalizzate da ignoti nella notte tra il 20 ed il 21 luglio scorso.

Il Sindaco Gualtieri, all’indomani del vile atto vandalico, ha dimostrato immediatamente grande attenzione e sensibilità, adoperandosi affinché il ripristino delle targhe potesse avvenire nel minor tempo possibile, e così è stato;

Oggi, dopo soli tre mesi, ci siamo ritrovati sul Lungotevere ai piedi del monumento dedicato al martire antifascista, particolarmente toccante e significativo è stato il momento dello scoprimento targhe quando, tra la commozione e gli applausi, il Sindaco Gualtieri e la Signora Elena Matteotti hanno tolto il drappo con i colori capitolini che le velava.

La cerimonia odierna ha reso giustizia alla Memoria di Matteotti, dimostrando ai vandali che le Istituzioni e la Società civile sono un tutt’uno nella difesa dei Valori democratici ed antifascisti! Parlando di Giustizia desidero ringraziare tutte le Forze dell’Ordine, ed in particolare i Carabinieri della Stazione Roma Flaminia, guidati dal Comandante LGT Giovanni Petrone al quale va il mio personale e particolare ringraziamento per l’impegno e la dedizione professionale profusi nel condurre le indagini.

L’elenco dei ringraziamenti sarebbe molto più lungo ma tra i tanti voglio ricordare la presenza e la partecipazione, non solo odierna, di Francesca del Bello presidente del II° Municipio, Luca Abbruzzetti Sindaco di Riano, delle Associazioni delle forze armate, dell’ANPI, degli amici Alberto Aghemo presidente della Fondazione Matteotti, Aladino Lombardi storico della resistenza, Giorgio Panizzi e Blando Palmieri presidente e vicepresidente del Circolo Rosselli di Roma, dei compagni Gian Franco Schietroma, Bobo Craxi, Andrea Silvestrini, Giada Fazzalari, degli organi di stampa ed informazione, del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale dei tecnici audio e del servizio giardini del Comune.

Nondimeno voglio ringraziare il Dott. Alessio Giacopello, Direttore del Cerimoniale del Comune di Roma Capitale, la D.ssa Monica Terrinoni e la D.ssa Alessandra Mancini, per la sempre fattiva collaborazione e per la cordialità dimostrata in ogni occasione e circostanza, grazie davvero!

Per concludere voglio far mie le parole del Sindaco Gualtieri «La targa su cui resta visibile la ferita del vandalismo è testimonianza concreta della violenza subita ma anche della memoria che resiste nonostante questa violenza», e di Elena Matteotti «Spero che chiunque passi di qui spero possa incuriosirsi e capire il valore di Giacomo Matteotti: è una guida, una luce, ma soprattutto è vivo»!

Oggi è stata una bella ed importante giornata per tutti quanti hanno a cuore alti valori e nobili ideali, cosi come li aveva a cuore il nostro grande eroe Giacomo Matteotti!”

Vincenzo Pirillo, Presidente del Circolo Culturale “Saragat – Matteotti” ETS Roma