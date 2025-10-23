Aun 23 ott. 025 (Pag 1)

Close Menu
23 ott. 025

(AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Thu 23 October 2025 *ALL’ATTENZIONE DELLE REDAZIONI*
*Umbria contro ogni genere di violenza: lunedì 27 ottobre conferenza stampa
a Palazzo Donini*
(aun) – Perugia, 23 ottobre 2025 – Lunedì 27 ottobre, alle ore 11.30 nel
Salone d’Onore di Palazzo Donini, si svolgerà una conferenza stampa sulla
campagna di prevenzione “Umbria contro ogni genere di violenza”.
Saranno presenti, la presidente della Regione Stefania Proietti,
l’assessore alle pari opportunità Simona Meloni e la direttrice regionale
della salute Daniela Donetti.
*LE REDAZIONI SONO INVITATE A INTERVENIRE*

