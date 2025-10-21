(AGENPARL) – Tue 21 October 2025 Ranucci. Filini (FdI): Schlein ridotta a parlare per slogan e inventare bugie. In Rai più informazione e giornalismo d’inchiesta.
“Elly Schlein ormai si è ridotta a parlare soltanto per slogan, costretta ad inventare bugie per fare politica. Il giornalismo d’inchiesta in Rai non è mai stato così ampio e rappresentativo come adesso, e questo grazie a una maggiore e più ampia libertà, ed a nuovi programmi d’inchiesta che si sono aggiunti a quelli esistenti. Con la nuova dirigenza dell’Azienda gli italiani possono finalmente fruire di un’offerta più ampia e diversificata. La realtà è che oggi la Rai è un’azienda più plurale ed è questo che probabilmente dà fastidio ad Elly Schlein ed alla sinistra del mono-pensiero”
Lo dichiara il deputato di Francesco Filini, capogruppo di Fratelli d’Italia nella Commissione parlamentare di Vigilanza Rai.
