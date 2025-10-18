(ACON) SETTIMANA IN CR. COMMISSIONI PER: GIUSTIZIA, FRIULANO, PRAE, AMBIENTE

(AGENPARL) – Sat 18 October 2025 (ACON) Trieste, 18 ott – Ottobre mese d’Aula: dopo la seduta
del primo giorno non festivo, come detta lo Statuto, e quelle del
9 e 10 dedicate all’Assestamento bis, anche la fine del mese
registrer? giornate di Assemblea legislativa nella sua interezza.
Nel frattempo, ad occupare l’emiciclo di piazza Oberdan 6, a
Trieste, saranno alcune Commissioni e appuntamenti istituzionali.
Diego Bernardis (Fedriga presidente) ha, infatti, riunito la
Quinta per marted? 21, inizio previsto alle 9.45, per dare modo
all’assessore Pierpaolo Roberti di rispondere a Laura Fasiolo
(Pd) sulla situazione degli Uffici giudiziari del Friuli Venezia
Giulia, ma anche a Massimo Moretuzzo (Patto per
l’Autonomia-Civica Fvg) sullo stato di elaborazione della norma
di attuazione statutaria che definisca in modo pi? chiaro
l’ambito di esercizio della funzione legislativa spettante alla
Regione Fvg, in conformit? con la Corte costituzionale che nel
2009 ha dichiarato l’illegittimit? di alcune disposizioni della
legge regionale 29/2007 in materia di tutela della lingua
friulana. A seguire, l’assessore Sebastiano Callari dir? ancora
alla Fasiolo quando ? prevista la fine dei lavori al parco
Basaglia di Gorizia.
La IV Commissione di Alberto Budai (Lega), invece, si ? data
appuntamento per mercoled? 22 per esprimere l’atteso parere alla
delibera di Giunta concernente il Prae, che altro non ? che il
Piano regionale delle attivit? estrattive, dopo aver sospeso ogni
giudizio mercoled? scorso, quando l’assessore regionale Fabio
Scoccimarro aveva presentato il documento.
Il presidente del Comitato per la legislazione, il controllo e la
valutazione, Nicola Conficoni (Pd), ha messo in calendario per
gioved?, alle 10, due esami per altrettante relazioni: quella
prevista dalla Lr 22/2014 sul contrasto alla solitudine e sulla
promozione dell’invecchiamento attivo, e quella prevista dalla Lr
23/2012 sul volontariato e sulle associazioni di promozione
sociale. Dati gli argomenti inerenti l’ambito sociosanitario,
sono stati chiamati a partecipare anche i consiglieri della III
Commissione.
E ancora gioved?, ma alle 13, torner? protagonista la Quarta per
alcune audizioni sui risultati delle misurazioni
dell’inquinamento dell’aria dovuto alle navi da crociera, i
relativi impatti sulla cittadinanza e le strategie di
mitigazione. Chiamati a parlare, l’associazione Cittadini per
l’Aria, Arpa Fvg, Autorit? di sistema portuale del mare Adriatico
Orientale – Porto di Trieste, Capitaneria di porto di Trieste,
Trieste terminal passeggeri e diverse associazioni ambientaliste
locali che hanno collaborato alla campagna di misurazioni.
Nel corso della medesima mattinata, il numero uno del Consiglio
regionale, Mauro Bordin, incontrer? a Palazzo gli studenti della
sezione triestina dell’Associazione europea di studenti di
materie giuridiche (Elsa). Alle 14, invece, presieder? la
Conferenza dei capigruppo che stabilir? i menzionati lavori
d’Aula di fine mese.
