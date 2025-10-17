(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 nota STAMPA
Ranucci, Todde: “Vicinanza e solidarietà, gesto vile e inaccetabile”
C agliari, 17/10/2025
“Esprimo la mia più profonda solidarietà e vicinanza a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia per il gravissimo attentato di questa notte. Un gesto vile e inaccettabile che colpisce non solo un giornalista coraggioso, ma il diritto di tutti a un’informazione libera e indipendente. È un attentato che riporta l’Italia molti decenni indietro, che attacca l’idea stessa di democrazia. Teniamo alta l’attenzione e la vigilanza democratica”.
Ufficio Stampa Regione Sardegna
(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 nota STAMPA