(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 Pse, Abbruzzetti (ALI Lazio): Congratulazioni a Gualtieri, neo presidente
Rete sindaci socialisti
Roma, 17 ottobre – “Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Roberto
Gualtieri, oggi nominato presidente della Rete dei sindaci socialisti”, lo
dichiara in una nota il presidente di ALI Lazio e sindaco Riano, Luca
Abbruzzetti. “Ritengo che sia il giusto riconoscimento per il suo lavoro e
la sua lunga esperienza nelle istituzioni europee. È un merito anche come
amministratore la conferma della città di Roma quale fulcro del dialogo tra
le grandi Città del Partito socialista europeo”, conclude Abbruzzetti.
