“Il Parlamento europeo ha confermato oggi una decisione di equilibrio, che tiene insieme la tutela delle risorse ittiche e la salvaguardia del lavoro delle nostre marinerie.” Lo dichiarano Giuseppe Lupo, eurodeputato del Pd e componente della Commissione Pesca del PE, e Camilla Laureti, eurodeputata del Pd e vicepresidente del gruppo S&D del PE, commentando l’esito positivo del voto sulla deroga che consente all’Italia di continuare a pescare vongole con taglia minima di 22 millimetri nelle proprie acque territoriali. “La proroga approvata, votata compattamente da tutto il gruppo parlamentare dei Socialisti e democratici – proseguono- rappresenta un adeguamento necessario alle condizioni ambientali specifiche dei nostri mari, già colpiti dai cambiamenti climatici e dalla presenza del granchio blu, fattori che stanno alterando gli equilibri degli ecosistemi. In questo contesto, la deroga approvata in Commissione Pesca garantisce sostenibilità ambientale e sociale a centinaia di operatori che lavorano nel rispetto delle regole”.
Lupo e Laureti (PD/S&D) “Bene deroga vongole a tutela risorse ittiche e lavoro delle marinerie italiane
