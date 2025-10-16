(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 comunicato stampa, giovedì 16 ottobre 2025
ANP-CIA, a Vieste 600 delegati da Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia
Festa Interregionale dell’Associazione Nazionale dei Pensionati di CIA Agricoltori Italiani
Dal 17 al 19 ottobre, focus su ricambio generazionale, invecchiamento attivo, sanità, aree interne
Da Bari, Bat, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto in arrivo 200 delegati; in 400 dalle altre regioni
Tre giornate, cinque regioni rappresentate, 600 delegati provenienti da Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania e da ciascuna delle 6 province della Puglia: sono questi i numeri della quinta “Festa Interregionale dell’ANP-CIA”, l’Associazione Nazionale dei Pensionati di CIA Agricoltori Italiani.
