[acspro] [CRUmbria-News] “La costruzione del nuovo ospedale di Terni è una priorità condivisa, che richiede collaborazione, non propaganda”

(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 Nota congiunta dei consiglieri regionali Maria Grazia Proietti (PD) e
Luca Simonetti (M5S)
(Acs) Perugia, 16 ottobre 2025 – “In merito alle varie dichiarazioni
che stanno uscendo sull’ospedale di Terni, riteniamo opportuno
riportare il dibattito su un piano di serietà e verità
istituzionale. L’affermazione secondo cui avremmo parlato di undici
anni è una sintesi giornalistica priva di fondamento: non abbiamo mai
fatto riferimento a tale tempistica. Abbiamo semplicemente ricordato
che un’opera di questa complessità richiede tempi tecnici precisi,
stimabili in circa cinque anni solo per la realizzazione della
struttura, a cui si aggiungono quelli necessari per la progettazione,
le autorizzazioni e la gara d’appalto. I tempi ed i costi li sapremo
quando avremo individuato l’area idonea. Che non esclude alcuna
opzione ad oggi”: lo affermano i consiglieri regionali Maria Grazia
Proietti (Pd) e Luca Simonetti (M5s).
“Questi tempi – spiegano – rischiano di essersi allungati proprio a
causa dell’assenza di un progetto cantierabile e di uno studio per
la localizzazione dell’area idonea, eredità della precedente giunta
regionale. Non accettiamo lezioni da chi, dopo aver avuto anni per
predisporre un piano concreto, non ha lasciato né un progetto, né un
finanziamento, né una direzione chiara. Il cosiddetto ‘project
financing’, presentato come soluzione innovativa, è stato
abbandonato dalla stessa amministrazione che lo aveva proposto,
certificando da sé il proprio fallimento. Il sindaco di Terni aveva
promesso la posa della prima pietra del nuovo ospedale già nel 2024
con i famosi soldi di Tesei. Eppure, nonostante quelle promesse siano
rimaste lettera morta, i suoi sodali riescono ancora oggi a
intervenire nel dibattito ostentando un’autorevolezza smentita dai
fatti”.
“Il lavoro che la presidente Stefania Proietti e la direzione della
sanità regionale stanno portando avanti – affermano Maria Grazia
Proietti e Luca Simonetti – rappresenta un impegno e una concretezza
senza precedenti. La scelta di procedere con un percorso trasparente,
supportato da analisi tecniche e confronti istituzionali, è garanzia
di una realizzazione solida e sostenibile, capace di restituire a
Terni un ospedale moderno e adeguato ai bisogni del territorio. La
politica del passato ha preferito giocare con i proclami e con gli
annunci basati sul nulla. Un duo, quello composto da Bandecchi e
dall’ex presidente Tesei, che non ha fatto nulla e che non ha
convinto neanche gli elettori visto che il voto è stato chiaro”.
“Riteniamo – concludono – che i cittadini meritino una discussione
fondata su dati e non su slogan. La costruzione del nuovo ospedale di
Terni è una priorità condivisa, che richiede collaborazione, non
propaganda”. RED/PG
link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/81019
————– parte successiva ————–
Un allegato HTML è stato rimosso…
(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 Nota congiunta dei consiglieri regionali Maria Grazia Proietti (PD) e