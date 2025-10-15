INVITO ALLA MOSTRA FRAMMENTI DI ROSALIA MILETI

(AGENPARL) – Wed 15 October 2025 La S.V. è invitata a
*FRAMMENTI *
*DI ROSALIA MILETI*
*Torre delle Campane di Noale*
*Dal 25 ottobre al 9 novembre 2025*
*INAUGURAZIONE 25 OTTOBRE ORE 16.00*
*Giovedì 17.00 – 19.00*
*Sabato 16.00 – 19.00*
*Domenica 10.00 – 13.00 / 16.00-19.00*
*Ingresso libero*
*Frammenti- Si va in pezzi tante volte nella vita.*
Io con quei pezzi ho imparato a parlarmi, a capire chi sono, fino a
incontrare *la parte nascosta di me*.
La vita ti rompe, il dolore ti cambia, e la memoria di ciò che era prima
diventa smarrimento.
Col tempo e nel silenzio, quei frammenti diventano un modo per raccontarmi.
Ogni crepa custodisce una ferita, ogni frammento una storia. In Giappone
esiste il *kintsugi*, l’arte di riparare con l’oro gli oggetti rotti: non
per nascondere le ferite, ma per esaltarle. Le cicatrici diventano valore,
non vergogna. Questa mostra è il riflesso di quelle crepe: fragilità che
diventa forza, fratture che non feriscono più, ma rivelano. Ogni mia
espressione è uno di quei frammenti, che *insieme diventano la mia voce*:
puzzle emozionali, frammenti e onirici, che invitano chi guarda a trovare
il proprio significato.
Lascia che questi frammenti parlino anche a te, e *prova a guardarti dentro*
*Rosalia Mileti*
