mercoledì 15 Ottobre 2025
CENTRO METEO ITALIANO. Previsioni Meteo 16 Ottobre 2025

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Wed 15 October 2025 *NAZIONALE*
AL NORD
Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi; al pomeriggio non sono previsti
cambiamenti di rilievo con qualche addensamento sui rilievi. In serata e in
nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco o
irregolarmente nuvolosi specie sulle Alpi.
AL CENTRO
Al mattino nuvolosità irregolare su Toscana, Lazio e Abruzzo, sereno
altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sui restanti settori, isolati
piovaschi sul basso Lazio. In serata e in nottata non sono previsti
cambiamenti sostanziali con nuvolosità alternata a schiarite.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino cieli coperti su tutti i settori con deboli piogge sparse, più
intense sulla Campania; ampie schiarite sulla Sardegna. Al pomeriggio
precipitazioni più intense sui settori peninsulari; asciutto sulla Sicilia
e sulla Sardegna. In serata e in nottata poche variazioni con ancora
maltempo sulle regioni peninsulari e tempo asciutto e schiarite sulle Isole
Maggiori.
Temperature minime e massime in generale diminuzione, salvo una flessione
positiva dei valori termici sulla Sicilia.
http://Www.centrometeoitaliano.it
Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos

