Stazione Termini, Roma. Domenica sera. Degrado e disservizi
Un cantiere eterno. Un piazzale che si sgretola. Fermate bus a distanza olimpica, bus col contagocce, illuminazione distribuita secondo logiche nascoste (provate a leggere un cartello bus con un faro negli occhi). Ufficio informazioni chiuso. Alberi secchi. Piante in vaso abbandonate. File da 50 minuti per un taxi.
Benvenuti nella maggiore stazione ferroviaria d’Italia.
Caro Sindaco, le fanfare per le inaugurazioni parziali sono scenografia.
Qui servirebbe un direttore d’orchestra. E magari anche qualche spartito leggibile.
Primo Mastrantoni – presidente comitato tecnico-scientifico di Aduc
