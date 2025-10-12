(AGENPARL) – Sun 12 October 2025 ROCCELLA: ORRICO (M5S), DALLA MINISTRA PAROLE GRAVISSIME
“Sono gravissime le parole della ministra Roccella, che riesce nell’impresa di negare l’indiscutibile valore educativo di quelle che lei liquida come “gite” ad Auschwitz. Quei viaggi di istruzione da anni servono a raccontare l’orrore del Novecento, a mantenere viva la memoria di chi è stato vittima del genocidio ad opera del regime nazifascista. La Roccella vuole forse riscrivere la storia?”, lo afferma la deputata M5S Annalaura Orrico.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle
(AGENPARL) – Sun 12 October 2025 ROCCELLA: ORRICO (M5S), DALLA MINISTRA PAROLE GRAVISSIME