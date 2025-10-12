Aun 12 ott. 025 (Pag 2)

(AGENPARL) – Sun 12 October 2025 (AGENZIA UMBRIA NOTIZIE)
Marcia della Pace Perugia-Assisi, l’assessore Fabio Barcaioli: “La
pace è il fondamento dell’umanità”
(aun) – Perugia, 12 ottobre 2025 – Oggi, domenica 12 ottobre,
l’assessore alla Pace della Regione Umbria, Fabio Barcaioli, ha
sottolineato quanto sia essenziale partecipare alla Marcia della
Pace Perugia-Assisi, in un mondo segnato da conflitti, logiche di
profitto e da una profonda indifferenza verso il dolore dei più
vulnerabili: “Essere qui significa affrontare la realtà delle
guerre che colpiscono civili, bambine e bambini, uomini e donne in
ogni continente. Nel mondo sono attivi oggi 56 conflitti e, tra
questi, quello palestinese è segnato da un genocidio che richiede
forza, determinazione e attenzione da parte di chiunque voglia
difendere la vita e i diritti delle persone. Significa non
voltarsi dall’altra parte davanti alla fame, alle malattie, alle
bombe, alla distruzione di intere comunità. Significa pensare
all’Ucraina, al Sud Sudan e a tutti coloro che vivono conflitti
meno mainstream ma altrettanto devastanti”.
L’assessore ha ricordato l’importanza di esercitare un
pensiero critico, spesso smorzato dall’indifferenza della società:
“Essere presenti oggi è un impegno morale. Chi tace di fronte alla
guerra e di tutte le ingiustizie diventa complice del dolore che
si infligge. La pace è un atto quotidiano che richiede attenzione
e la capacità di costruire ponti tra popoli e culture diverse. La
pace è agire nel rispetto del diritto internazionale e delle
risoluzioni dell’Onu. A 80 anni dalla tragedia di Hiroshima e
Nagasaki, investire nella spesa al riarmo non può continuare a
essere la priorità per gli stati”.
Barcaioli ha richiamato le radici profonde della pace in Umbria,
da Aldo Capitini a San Francesco, sottolineando che la vera
civiltà si misura nella capacità di vivere con empatia, altruismo.
La Regione Umbria conferma con la partecipazione dell’assessore il
suo impegno a promuovere la cultura della pace, l’educazione alla
convivenza civile e la diffusione dei valori universali della
cooperazione e del rispetto del diritto internazionale, principi
che devono guidare le azioni quotidiane di cittadini e
istituzioni, in Umbria e oltre i confini nazionali.
