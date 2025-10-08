CS SCOMPARSA PROF.ALESSE, IL CORDOGLIO DI SIGISMONDI (FDI)

(AGENPARL) – Wed 08 October 2025 Comunicato stampa
Scomparsa prof.Alesse, il cordoglio di Sigismondi
“La notizia della scomparsa del professor Edoardo Alesse mi ha
profondamente colpito. Uomo di grande spessore umano e accademico, ha
rappresentato un punto di riferimento per l’Ateneo aquilano e per l’intera
comunità scientifica. Sempre aperto al confronto, al dialogo, alla
costruzione di percorsi condivisi per il bene della formazione e della
ricerca. Alla sua famiglia e all’Università del nostro capoluogo esprimo il
mio cordoglio più sincero”. Così, il senatore abruzzese di Fratelli
d’Italia, Etelwardo Sigismondi
L'Aquila, 8 ottobre 2025
Ufficio stampa
Tiziana Le Donne
