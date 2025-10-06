Close Menu
lunedì 6 Ottobre 2025
L’oro vola ai massimi storici: toccati i 3.950 dollari l’oncia troy

(AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2025

Il prezzo dei future sull’oro con consegna a dicembre 2025 ha raggiunto un nuovo record storico, superando i 3.949 dollari l’oncia troy sulla borsa Comex, divisione del New York Mercantile Exchange. Secondo i dati della piattaforma di trading il metallo prezioso era scambiato a 3.950 dollari l’oncia, in aumento dello 0,97% rispetto alla sessione precedente. Pochi minuti dopo, alle 5:12, la crescita ha leggermente rallentato, con il prezzo stabilizzato a 3.947,4 dollari (+0,9%).

Il nuovo picco riflette la crescente domanda di beni rifugio in un contesto globale di incertezza economica e geopolitica. Gli investitori continuano a orientarsi verso l’oro come protezione contro l’inflazione, le tensioni internazionali e la volatilità dei mercati finanziari.

Il superamento della soglia dei 3.950 dollari rappresenta un traguardo storico, alimentato anche dalle aspettative di un possibile allentamento monetario da parte delle principali banche centrali e dal rallentamento del dollaro USA. Se la tendenza dovesse consolidarsi, gli analisti non escludono un test della soglia psicologica dei 4.000 dollari l’oncia entro la fine dell’anno.

