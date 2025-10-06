Close Menu
Trending
lunedì 6 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Gnews

INVITO STAMPA_Eventi nel mese di ottobre

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 La transizione demografica in provincia di
Varese. Criticità o opportunità?
17 ottobre 2025
Ore 16.00 – 18.00
Ville Ponti – Villa Napoleonica
piazza Litta, 1 – Varese
PROGRAMMA
Ore 16.00
Saluti istituzionali –
Presidente Camera di Commercio di Varese – Mauro Vitiello
S.E Prefetto di Varese – Salvatore Pasquariello
Anci Lombardia – Gianpiera Vismara -Coordinatrice Dipartimento Istruzione – EducazioneEdilizia Scolastica
Ore 16.15
I dati in provincia di Varese –
prof. Carcano Dirigente UST Varese
Ore 16.30
Anticipare per governare il cambiamento – prof. Francesco Manfredi
Presidente INDIRE
Ore 17.00
“Dinamiche demografiche e sviluppo territoriale: l’impegno di camera di Commercio”
Giacomo Mazzarino – Dirigente dell’Area Registro Imprese, Regolazione di Mercato,
Analisi Economiche, Occupazione
Ore 17.15
Come sta affrontando la transizione demografico la SvizzeraMarina Carobbio Guscetti – Direttrice Dipartimento dell’Educazione della cultura e
dello sport (DECS)
Ore 17.30
Punti di vista e proposte di lavoro.
Marco Magrini Presidente Provincia di Varese
Ore 17.45
Dibattito
Link per iscriversi: https://forms.office.com/e/cLsafAPQDs

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl