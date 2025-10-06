INVITO STAMPA_Eventi nel mese di ottobre

(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 La transizione demografica in provincia di
Varese. Criticità o opportunità?
17 ottobre 2025
Ore 16.00 – 18.00
Ville Ponti – Villa Napoleonica
piazza Litta, 1 – Varese
PROGRAMMA
Ore 16.00
Saluti istituzionali –
Presidente Camera di Commercio di Varese – Mauro Vitiello
S.E Prefetto di Varese – Salvatore Pasquariello
Anci Lombardia – Gianpiera Vismara -Coordinatrice Dipartimento Istruzione – EducazioneEdilizia Scolastica
Ore 16.15
I dati in provincia di Varese –
prof. Carcano Dirigente UST Varese
Ore 16.30
Anticipare per governare il cambiamento – prof. Francesco Manfredi
Presidente INDIRE
Ore 17.00
“Dinamiche demografiche e sviluppo territoriale: l’impegno di camera di Commercio”
Giacomo Mazzarino – Dirigente dell’Area Registro Imprese, Regolazione di Mercato,
Analisi Economiche, Occupazione
Ore 17.15
Come sta affrontando la transizione demografico la SvizzeraMarina Carobbio Guscetti – Direttrice Dipartimento dell’Educazione della cultura e
dello sport (DECS)
Ore 17.30
Punti di vista e proposte di lavoro.
Marco Magrini Presidente Provincia di Varese
Ore 17.45
Dibattito
Link per iscriversi: https://forms.office.com/e/cLsafAPQDs
(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 La transizione demografica in provincia di