Dichiarazione del direttore generale del FMI Kristalina Georgieva sul Senegal

(AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2025

Kristalina Georgieva, Direttore Generale del Fondo Monetario Internazionale (FMI), ha rilasciato oggi la seguente dichiarazione in seguito a un briefing informale del Consiglio Esecutivo sul Senegal:

“Le autorità senegalesi hanno compiuto importanti progressi nell’affrontare il caso di false dichiarazioni in Senegal. Le elogio per il loro ammirevole impegno verso la trasparenza, per le azioni intraprese per identificare le passività del debito pubblico e per la loro stretta collaborazione con il personale del Fondo su queste questioni. Le autorità stanno progredendo con decisione nell’attuazione di misure correttive per risolvere il problema delle false dichiarazioni.”

“Accolgo con favore la richiesta ufficiale del Senegal per un nuovo programma sostenuto dal FMI, che dimostra la forte determinazione delle autorità a portare avanti il ​​loro programma di riforme economiche. Le discussioni iniziali sui contorni generali del programma previsto si sono già tenute a Dakar ad agosto e si prevede che i negoziati formali inizino durante le riunioni annuali del FMI e della Banca Mondiale a metà ottobre. In attesa di un nuovo programma, il nostro obiettivo è sostenere le priorità politiche del Senegal e rafforzare la stabilità macroeconomica, la resilienza e la crescita inclusiva, contribuendo in ultima analisi a migliorare gli standard di vita del popolo senegalese.”

“Oggi abbiamo informato il Consiglio Direttivo sui progressi compiuti e sullo stato di avanzamento delle discussioni sul programma. Sulla base del lavoro in corso, siamo in grado di procedere rapidamente su tutti i fronti. Il personale del Fondo è pienamente impegnato a collaborare a stretto contatto con le autorità senegalesi nel periodo a venire.”