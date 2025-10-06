Conferenza stampa “Bevagna in bici – per una comunità attiva e sostenibile”

(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 Gentili redazioni,
si comunica che martedì 7* ottobre 2025, alle ore 15.00, *è indetta
una conferenza stampa presso il Comune di Bevagna – Sala Frappi (Corso
Giacomo Matteotti, 58) per la presentazione dell’iniziativa “Bevagna in
bici – per una comunità attiva e sostenibile”. L’iniziativa rientra nel più
ampio progetto “Comuni in Bici – Comunità più smart” del Ministero per lo
Sport e i Giovani e della società dello Stato “Sport e Salute”.
Interverranno il sindaco di Bevagna Annarita Falsacappa, l’assessore allo
sport Marco Gasparrini e Ylenia Monesi, coordinatrice del progetto.
* Le redazioni sono
invitate a partecipare*
