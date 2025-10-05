Close Menu
Trending
domenica 5 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Italia

Regionali Toscana. Fratoianni (Avs), vogliamo governare questa regione per migliorare la vita dei toscani. Al primo posto la salute, tutte le risorse devono andare alla sanità pubblica. Servono risposte all’emergenza abitativa. Noi non ci nascondiamo, abbiamo coraggio, franchezza ed ambizione.

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Sun 05 October 2025 *﻿ *
*Regionali Toscana. Fratoianni (Avs), vogliamo governare questa regione per
migliorare la vita dei toscani. Al primo posto la salute, tutte le risorse
devono andare alla sanità pubblica. Servono risposte all’emergenza
abitativa.*
*Noi non ci nascondiamo, abbiamo coraggio, franchezza ed ambizione.*
Vogliamo governare questa regione per contribuire a migliorare la vita dei
cittadini toscani con operazioni chiave come il reddito sociale, i
contributi per il diritto studio, il netto miglioramento della sanità di
tutti i territori. Abbiamo coraggio, franchezza e ambizione e non ci
nascondiamo: siamo contro il riarmo, per la pace, contro l’orrore di Gaza
e ogni forma di disuguaglianza. Uniamo due grandi storie: quella della
sinistra e quella dell’ambientalismo e oggi la giustizia sociale e quella
ambientale sono più che mai centrali.
Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs in un intervista a Quotidiano Nazionale
sulle elezioni regionali della Toscana, dove da domani insieme ad Angelo
Bonelli inizierà un tour elettorale.
Le priorità in questa regione – prosegue il leader di SI – oggi sono
quelle di occuparsi dell’interesse collettivo, di prestare attenzione ai
più deboli che in questo paese sono sempre di più, anche se magari in

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl