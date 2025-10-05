(AGENPARL) – Sun 05 October 2025 * *
*Regionali Toscana. Fratoianni (Avs), vogliamo governare questa regione per
migliorare la vita dei toscani. Al primo posto la salute, tutte le risorse
devono andare alla sanità pubblica. Servono risposte all’emergenza
abitativa.*
*Noi non ci nascondiamo, abbiamo coraggio, franchezza ed ambizione.*
Vogliamo governare questa regione per contribuire a migliorare la vita dei
cittadini toscani con operazioni chiave come il reddito sociale, i
contributi per il diritto studio, il netto miglioramento della sanità di
tutti i territori. Abbiamo coraggio, franchezza e ambizione e non ci
nascondiamo: siamo contro il riarmo, per la pace, contro l’orrore di Gaza
e ogni forma di disuguaglianza. Uniamo due grandi storie: quella della
sinistra e quella dell’ambientalismo e oggi la giustizia sociale e quella
ambientale sono più che mai centrali.
Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs in un intervista a Quotidiano Nazionale
sulle elezioni regionali della Toscana, dove da domani insieme ad Angelo
Bonelli inizierà un tour elettorale.
Le priorità in questa regione – prosegue il leader di SI – oggi sono
quelle di occuparsi dell’interesse collettivo, di prestare attenzione ai
più deboli che in questo paese sono sempre di più, anche se magari in
