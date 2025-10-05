(AGENPARL) – Sun 05 October 2025 AGENDA ASSESSORI LUNEDÌ 6 OTTOBRE 2025
CONFERENZA STAMPA BLU ART – I COLORI DELL’ARIA
Ore 15:00 – L’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi interviene alla conferenza stampa “Blu art – I colori dell’aria” (Sala delle Bandiere, Palazzo Senatorio)
EVENTO “L’ANIMA SOLIDALE DELLA CITTA'”
Ore 18.00 – L’Assessore alle Periferie Pino Battaglia sarà presente all’evento “L’anima solidale della Città. I Poli civici di mutualismo solidale e le Reti territoriali”, (Casale Caletto, via di Cervara 200, Roma).
