(AGENPARL) – Sat 04 October 2025 ROMA, MILANI (FDI): SCRITTE SU STATUA PAPA WOJTYLA VERGOGNOSE
“Sfregiare la statua di San Giovanni Paolo II con la scritta ‘fascista di
m…’ e il simbolo della falce e il martello, durante la manifestazione per
Gaza a Roma, è un atto ignobile e vergognoso da condannare con fermezza.
Un’offesa alla cristianità e alla città di Roma che con il Pontefice
polacco ha un profondo legame. Un atto che la dice lunga sui sedicenti
attivisti pro-Palestina che invocano la pace ma seminano odio e violenza.
Un plauso va ai Carabinieri che hanno prontamente rimosso le scritte”. Così
in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani
(AGENPARL) – Sat 04 October 2025 ROMA, MILANI (FDI): SCRITTE SU STATUA PAPA WOJTYLA VERGOGNOSE