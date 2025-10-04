Close Menu
NOTA STAMPA NICOLA CAPUTO: “MI DIMETTO DA ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA. NON CI SONO PIÙ LE CONDIZIONI PER PROSEGUIRE.”

(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Sat 04 October 2025 NOTA STAMPA
NICOLA CAPUTO: “MI DIMETTO DA ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA. NON CI SONO PIÙ LE CONDIZIONI PER PROSEGUIRE. GRAZIE CAMPANIA”
«Ho rassegnato le mie dimissioni da Assessore regionale all’Agricoltura della Campania.
Quando, cinque anni fa, ho accettato questo incarico, l’ho fatto con il senso di responsabilità di chi riconosce nell’agricoltura non solo un settore economico, ma un pilastro dell’identità, della storia e del futuro della nostra regione. Abbiamo affrontato sfide complesse, cercando sempre soluzioni concrete e restituendo fiducia a chi ogni giorno lavora la terra.
Abbiamo dato impulso ad importanti riforme, al sostegno delle filiere e alla modernizzazione del settore. Risultati che rimarranno sempre per me motivo di orgoglio.
Ho scelto di restare in Giunta fino ad oggi per garantire continuità al lavoro svolto, per rispetto verso le imprese agricole e l’istituzione Regione che ho servito con dedizione, responsabilità.
Tuttavia, le scelte politiche intraprese dall’attuale maggioranza non rispecchiano più i valori che mi avevano spinto a impegnarmi. Non posso sostenere un percorso che sento sempre più lontano dai miei principi, né proseguire in assenza delle condizioni per incidere nella giusta direzione.
Lascio con la serenità di chi ha dato il massimo, con passione, rigore e trasparenza, e con la convinzione che la politica abbia bisogno di coerenza più che di convenienza.
Ringrazio sinceramente il Presidente Vincenzo De Luca per la fiducia accordatami, i dipendenti del settore Agricoltura per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi anni e il mio staff, che mi ha accompagnato quotidianamente con impegno, attenzione e lealtà.

