Comunicato Confartigianato Imprese Marca Trevigiana – Siglata la convenzione Confartigianato – Veritas per il conferimento di sfalci e potature a costi agevolati

Giardinieri trevigiani e veneziani all’appello, dopo la firma della convenzione tra Venezia Ambiente, Confartigianato Imprese e Veritas per l’utilizzo da parte dei professionisti dei 9 ecocentri sul territorio per il conferimento delle ramaglie a canone agevolato ora arriva l’incontro per spiegarne il funzionamento.
“L’accordo – spiega Luca Cazziolati presidente della comunità operatori del verde di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana – prevede che i professionisti del settore iscritti all’Associazione possano conferire, a costi agevolati, i rifiuti originati dalle specifiche attività di manutenzione e cura del verde nel territorio trevigiano e veneziano (Mogliano Veneto, Cavarzere, Chioggia, Eraclea, Fusina, Lido, Meolo, San Michele al Tagliamento e Scorzè).”
Alla videoconferenza, a partecipazione gratuita, interverranno Luisa Tiraoro Direttore Consiglio Di Bacino Venezia Ambiente, Laura Ceola Area Giuridica Consiglio Di Bacino Venezia Ambiente e i Rappresentanti del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente che spiegheranno tra tariffe agevolate e modalità di conferimento, il funzionamento di questa importante convenzione.
“La Comunità giardinieri – precisa il presidente Cazziolati – sta operando con gli altri enti di bacino per ricercare soluzioni vantaggiose per tutti gli operatori trevigiani.”
