Seno-N lo sai te lo spiego – Quando la Breast Unit assume un valore sociale – Mercoledì alle 14.30 diretta webtv – Saluti di Mulè

(AGENPARL) – Fri 03 October 2025 Mercoledì 08 ottobre 2025 dalle 14:30 alle 18:00
Sala della Lupa, Camera dei Deputati, Piazza di Monte Citorio, 1 – Roma
SENO-N LO SAI TE LO SPIEGO
Quando la Breast Unit assume un valore sociale
Saluti istituzionali:
On. Giorgio Mulè – Vicepresidente della Camera dei Deputati
On. Paola Frassinetti – Sottosegretaria di Stato al Ministero di Istruzione e Merito
On. Paolo Barelli – Presidente Gruppo Forza Italia, Camera dei Deputati
On. Ugo Cappellacci- Presidente Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati
On. Annarita Patriarca- Segretario di Presidenza
On. Maria Paola Boscaini – Deputata alla Camera
Relatori:
Dott.ssa Francesca Pellini – Coordinatrice Breast Unit – Direttrice UOC Chirurgia
Senologica c/o Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata VERONA
Dott.ssa Alma Maria Grandin – Giornalista Capo Servizio Redazione online del TG1
Dott.ssa Nicole Zangrandi – Testimonial Ottobre in Rosa 2025
Durante l’evento sarà assicurata la presenza di un interprete LIS (Lingua dei Segni Italiana)
Saluti finali e termine dei lavori
La diretta streaming dell’evento sarà disponibile sul sito istituzionale della Camera dei deputati all’indirizzo
http://www.camera.it
