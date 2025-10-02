(AGENPARL) – Thu 02 October 2025 Yoox: Merola (Pd), ristabilita correttezza delle relazioni sindacali
La sospensione della procedura dei licenziamenti è un buon inizio
“L’incontro sulla vertenza Yoox presso il Ministero dell’Impresa e del Made in Italy ha ristabilito la correttezza delle relazioni sindacali, grazie alle posizioni di lotta unitarie dei lavoratori e al sostegno deciso di tutte le istituzioni. Si parte da un confronto di merito tra azienda e sindacati per tutelare i posti di lavoro. L’obiettivo è quello di ottenere garanzie certe di occupazione e produzione. La sospensione della procedura dei licenziamenti è un buon inizio e il principale merito di questo primo risultato è della lotta unitaria dei lavoratori”. Così in una nota Virginio Merola, deputato e capogruppo Pd in commissione Finanze che conferma come “n el frattempo continuerò a seguire la vertenza anche con interrogazioni parlamentari”.
Roma 02/10/2025
