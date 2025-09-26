Close Menu
INVITO STAMPA – PRESENTAZIONE LABORATORIO PADERNELLO – MARTEDI 30 SETTEMBRE ORE 12.00 SALA SANT’AGOSTINO

(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 26 September 2025 Invito Stampa
Gentile collega,
Si terrà martedì 30 settembre, alle 12:00 nella Sala S. Agostino di Palazzo Broletto (cortile
– piano terra), si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2025 di Laboratorio
Padernello, che si svolgerà poi nel Borgo di Padernello domenica 5 ottobre, dalle 9.30 alle
Saranno presenti:
Fabio Rolfi Vicepresidente della Provincia di Brescia
Nicoletta Bontempi Presidente Fondazione Provincia di Brescia Eventi
Elena Calvetti Vicepresidente vicario Associazione Artigiani di Brescia
Domenico Pedroni Presidente Fondazione Castello di Padernello
Giovanni Lodrini Amministratore Delegato Gruppo Foppa
rappresentanti delle realtà partner di progetto.

