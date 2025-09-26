INVITO STAMPA – PRESENTAZIONE FRANCIACORTA IN BIANCO – MER 1 OTT ORE 15.00 SALA SANT’AGOSTINO

(AGENPARL) – Fri 26 September 2025 INVITO STAMPA
Presentazione
Franciacorta in Bianco
XVIII edizione
Mercoledì 1° ottobre alle ore 15:00, nella Sala Sant’Agostino in Palazzo
Broletto, verrà presentata la XVIII edizione della rassegna nazionale lattierocasearia Franciacorta in Bianco.
Interverranno:
• Tommaso Brognoli Cons. delegato all’agricoltura e attività produttive
• Patrizia Turelli – Sindaco di Castegnato
• Flavio Bonardi – Presidente Castegnato Servizi
Confidando nella tua presenza,
(AGENPARL) – Fri 26 September 2025 INVITO STAMPA