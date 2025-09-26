FERRARA, INAUGURATA LA NUOVA MOSTRA FOTOGRAFICA IN ROTONDA FOSCHINI – CITTÀ EUROPEA DEL RINASCIMENTO DI PIERLUIGI BENINI

(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2025

FERRARA – CITTÀ EUROPEA DEL RINASCIMENTO

DI PIERLUIGI BENINI

Taglio del nastro giovedì pomeriggio: la mostra rimarrà allestita fino al

30 novembre

Ferrara, 26 settembre 2025 – Palazzo Diamanti, le mura, il centro, palazzo

Schifanoia, il Palio, ovviamente il Castello Estense ma anche scorci

cittadini che dalle finestre della Rotonda Foschini si aprono ai luoghi

simbolo di Ferrara. Questi sono gli iconici scatti del fotografo

ferrarese Pierluigi

Benini che compongono la mostra fotografica Ferrara – Città Europea del

Rinascimento, allestita in Rotonda e sotto i portici del Teatro

Comunale Claudio

Abbado Ferrara. La mostra sarà visitabile fino al 30 novembre 2025.

L’iniziativa, che rientra nel ricco programma di celebrazioni per i 30 anni

dal riconoscimento di Ferrara a Patrimonio Mondiale Unesco, è promossa e

supportata dal Comune di Ferrara ed è curata dalla Fondazione Teatro

Comunale di Ferrara.

L’inaugurazione, avvenuta giovedì 25 settembre alle ore 17, ha registrato

una notevole partecipazione di autorità e cittadini. Al taglio del nastro

c’erano Marco Gulinelli, assessore alla Cultura del Comune di Ferrara; Carlo

Bergamasco, direttore generale Fondazione Teatro Comunale Ferrara e Pierluigi

Benini, fotografo autore delle opere. Presenti anche il prefetto di

Ferrara, Massimo Marchesiello; l’Arcivescovo di Ferrara e Comacchio,

monsignor Gian Carlo Perego; il direttore del MEIS di Ferrara, Amedeo

Spagnoletto, e la consigliera regionale dell’Emilia Romagna, Marcella

Zappaterra, in rappresentanza del presidente Michele De Pascale.

«I 31 eventi dedicati all’anniversario Unesco rappresentano per Ferrara un

privilegio, ma anche una grande responsabilità. Abbiamo voluto inserire in

questo percorso la mostra di Benini, un artigiano della fotografia, come

lui ama definirsi, che tutti conoscono: i fotografi, in fondo, sono poeti

che sanno custodire la memoria del passato e restituirla con sensibilità.

Le mostre più belle sono quelle che riescono a far vivere i luoghi, e

quella di oggi e di venerdì che inauguriamo in Castello Estense dedicata a

Gianfranco Goberti ne sono un esempio» ha detto l’assessore Gulinelli.

Per il direttore generale Bergamasco «questi scatti sono rivelatori della

bellezza della realtà. Trovo significativo che uno sguardo così attento e

profondo sul reale sia collocato accanto a una sala teatrale che, a sua

volta, si apre sul mondo». Benini ha voluto ringraziare chi ha lavorato a

questo progetto, in particolare l’assessore Gulinelli, «questa mostra nasce

da una sua idea. È la prima volta che espongo in una personale ed è

un’emozione bellissima e speciale».

Per realizzare e concretizzare questo progetto sono stati seguiti quattro

argomenti che riguardano il Rinascimento ferrarese: l’architettura, l’

urbanistica, la pittura e le rievocazioni storiche. Per quest’ultima è

stata scelta un’immagine degli sbandieratori del Palio in Piazza Ariostea e

due ritratti raffiguranti importanti personaggi rinascimentali estensi,

Isabella d’Este con il marito Francesco II Gonzaga e Pietro Bembo

scrittore, umanista.

Esposte 24 fotografie, 12 verticali nella Rotonda Foschini e 12 orizzontali

sotto i portici del teatro. Si è cercato di realizzare immagini e scorci

suggestivi, con atmosfere e luci che possano attirare l’attenzione, stupire

e incuriosire non solo i turisti, ma anche i ferraresi. L’allestimento

della mostra è pensato per integrarsi armoniosamente con l’architettura

della Rotonda Foschini e del Teatro Comunale.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio calendario di eventi organizzati

per celebrare i 30 anni del riconoscimento di Ferrara a Patrimonio Mondiale

Unesco, un traguardo significativo che sottolinea l’impegno della città

nella conservazione e valorizzazione del suo eccezionale patrimonio. Il

programma completo delle celebrazioni è consultabile sul sito del Comune di

Ferrara: https://www.comune.ferrara.it/ferrara-30-unesco

CURRICULUM a cura di PIERLUIGI BENINI

Le mie non sono solo foto artistiche, ma documentaristiche, mi considero un

artigiano della fotografia.

La macchina fotografica non riesce a catturare tutte le luci e i

chiaroscuri che creano quell’atmosfera che catturano la mia attenzione e

stimolano la mia sensibilità, così la post-produzioni mi aiuta a

enfatizzare questi fondamentali dettagli, senza barare ovviamente!

Amo il reportage, scoprire e raccontare luoghi e persone nel loro ambiente.

Ho viaggiato tanto, fatto reportage in tutti i continenti, fotografato

imprese di atleti estremi in tantissimi deserti in Africa, Asia, Australia,

America e Sudamerica. Ho fatto servizi a famose gare podistiche

internazionali in Cina, Iran, Russia, Canada, Stati Uniti, Ecuador,

Caraibi, Kenya, Namibia, Egitto, Giordania, Israele, Marocco, Mauritius,

Senegal, Maldive, Isole Faroe e tantissime in Europa, per riviste del

settore nazionali e straniere, oltre a tantissime copertine. Ho abbinato a

queste trasferte reportage per importanti riviste di viaggi e turismo

nazionali e internazionali.

Dal 1988 seguo da ogni anno la maratona di New York, anche quest’anno mi

hanno già accreditato per l’edizione 2025 che si correrà a novembre. Alcune

mie foto sono state pubblicate sul libro della commemorazione della

cinquantesima edizione nel 2021.

Nessun posto che ho visitato mi ha mai deluso. In ogni luogo ho trovato

qualcosa che mi ha entusiasmato e incuriosito.

Con lo stop dei viaggi a causa del Covid, sono stato costretto a

concentrarmi sulla mia amatissima città Ferrara, pensando di sfruttare

l’esperienza fatta per “raccontarla” in una nuova chiave. Ora mi trovo un

archivio con quasi duemila immagini della città, del territorio, della

cucina tradizionale e di importanti eventi della città.

