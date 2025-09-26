Close Menu
Trending
venerdì 26 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Ambiente

CS Acqualatina – Sportello online su Microsoft Teams: le pratiche di Acqualatina si gestiscono da remoto

By Nessun commento2 Mins Read
Acqualatina
Logo (AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 26 September 2025 Comunicato Stampa
Sportello online su Microsoft Teams: le pratiche di Acqualatina si gestiscono da remoto.
Operazioni facilitate e abbattimento delle barriere logistiche.
Un servizio pensato per semplificare la quotidianità e rendere i servizi accessibili a tutti: lo sportello online di Acqualatina su Microsoft Teams.
Gestire pratiche e richieste senza doversi recare agli sportelli fisici ora è possibile. L’online consente, infatti, di prenotare un appuntamento con un operatore di sportello qualificato e ricevere assistenza personalizzata direttamente da remoto tramite PC o smartphone.
Gli obiettivi sono molteplici: semplificare la quotidianità delle persone, ridurre gli spostamenti e abbattere le barriere logistiche, offrendo un servizio vicino anche a chi, per ragioni di età, mobilità o distanza geografica, trova difficoltà a raggiungere gli sportelli fisici.
Come funziona
Basta scaricare gratuitamente Teams per il proprio PC, Mac o smartphone, dal sito di Microsoft e collegarsi con il proprio account Microsoft, o registrarsi se non se ne possiede uno.
Successivamente, la prenotazione può avvenire:
* direttamente dal sito http://www.acqualatina.it, tramite il tasto “Prenota il tuo appuntamento allo sportello” presente in home page, selezionando il proprio Comune di riferimento e poi “Appuntamento con utente online su Teams”
Il servizio è attivo:
* il mercoledì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00
* il venerdì, dalle 8.30 alle 12.30
I vantaggi per i cittadini
Lo sportello virtuale permette di:
* risparmiare tempo e denaro, evitando code e spostamenti
* ricevere un’assistenza personalizzata, con la garanzia di un contatto umano diretto
* rendere i servizi più inclusivi, supportando in particolare anziani, persone con disabilità, famiglie con poco tempo a disposizione e chi vive in aree lontane dagli sportelli fisici

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl