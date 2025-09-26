CS Acqualatina – Sportello online su Microsoft Teams: le pratiche di Acqualatina si gestiscono da remoto

(AGENPARL) – Fri 26 September 2025 Comunicato Stampa
Sportello online su Microsoft Teams: le pratiche di Acqualatina si gestiscono da remoto.
Operazioni facilitate e abbattimento delle barriere logistiche.
Un servizio pensato per semplificare la quotidianità e rendere i servizi accessibili a tutti: lo sportello online di Acqualatina su Microsoft Teams.
Gestire pratiche e richieste senza doversi recare agli sportelli fisici ora è possibile. L’online consente, infatti, di prenotare un appuntamento con un operatore di sportello qualificato e ricevere assistenza personalizzata direttamente da remoto tramite PC o smartphone.
Gli obiettivi sono molteplici: semplificare la quotidianità delle persone, ridurre gli spostamenti e abbattere le barriere logistiche, offrendo un servizio vicino anche a chi, per ragioni di età, mobilità o distanza geografica, trova difficoltà a raggiungere gli sportelli fisici.
Come funziona
Basta scaricare gratuitamente Teams per il proprio PC, Mac o smartphone, dal sito di Microsoft e collegarsi con il proprio account Microsoft, o registrarsi se non se ne possiede uno.
Successivamente, la prenotazione può avvenire:
* direttamente dal sito http://www.acqualatina.it, tramite il tasto “Prenota il tuo appuntamento allo sportello” presente in home page, selezionando il proprio Comune di riferimento e poi “Appuntamento con utente online su Teams”
Il servizio è attivo:
* il mercoledì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00
* il venerdì, dalle 8.30 alle 12.30
I vantaggi per i cittadini
Lo sportello virtuale permette di:
* risparmiare tempo e denaro, evitando code e spostamenti
* ricevere un’assistenza personalizzata, con la garanzia di un contatto umano diretto
* rendere i servizi più inclusivi, supportando in particolare anziani, persone con disabilità, famiglie con poco tempo a disposizione e chi vive in aree lontane dagli sportelli fisici
