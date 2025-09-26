Close Menu
Comunicato stampa: Campionati italiani di Triathlon Sprint a Cervia

3 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 26 September 2025 A Cervia tornano i Campionati Italiani di Triathlon Sprint:
la carica festosa di circa tremila triatleti
La manifestazione è in programma al Fantini Club
sabato 27 e domenica 28 settembre
ROMA, 25 SETTEMBRE 2025 – Tremila triatleti a Cervia alla ricerca del tricolore: è quello che aspetterà a breve alla località della Riviera Romagnola, reduce dall’ultima edizione dell’Ironman. Anche il prossimo sarà un altro fine settimana all’insegna della multidisciplina (nuoto, ciclismo e corsa).
Si accorciano però le distanze di gara, dalle lunghe e resilienti dell’Ironman, alle brevi, e frizzanti dello sprint: 750 m di nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa.
Sabato 27 e domenica 28 settembre, a Cervia, tornano infatti i Campionati Italiani di Triathlon Sprint Assoluti, Under 23, Age Group, la Mixed Relay e la Coppa Crono Triathlon: la Riviera Romagnola, e in particolare il Fantini Club, sono pronti ad accogliere circa tremila atleti e appassionati da tutta Italia per una due giorni di grande spettacolo a cura della società Flipper Triathlon Asd.
Il programma gare prevede per sabato alle 8.40 la partenza della gara Elite femminile e alle 9.55 quella Elite maschile; alle 12.00 si svolgeranno entrambe le premiazioni. La giornata proseguirà poi con gli Age Group, gli amatori, con la partenza della prima batteria femminile alle 12.30. Alle 17.45 fissato l’orario di premiazione Age Group sulla finish line.
Domenica sarà la volta della Staffetta 2+2, l’ultimo e appassionante format diventato olimpico ai Giochi di Tokyo 2020 e ripetuto con successo a quelli di Parigi 2024 dove una disciplina individuale diventa di squadra (2 donne e 2 uomini), con partenza alle 8.30; alle 11.00 le premiazioni. Sempre nella giornata di domenica alle 11.45 la partenza della Coppa Crono, competizione che permette agli Age Group di formare squadre da 3 a 5 atleti e gareggiare insieme per tutto il percorso condividendo emozioni, fatica e divertimento; alle 17.00 la premiazione.
Le competizioni individuali Elite del sabato andranno in diretta su Rai Play dalle ore 8.30 alle 11.30.
Così il Presidente della Federazione Italiana Triathlon Riccardo Giubilei: “Siamo orgogliosi di ritrovarci in Riviera Romagnola, al Fantini Club, non solo per incoronare i nuovi campioni italiani, ma anche per celebrare lo spirito di Comunità che unisce atleti, tecnici, organizzatori e tifosi. Cervia ha dimostrato più volte di essere la sede ideale: il contesto paesaggistico, la cura organizzativa e l’accoglienza ne fanno un’ambientazione perfetta per gare intense e spettacolo”.

