VVF Addestramento

(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 In base al piano di esercitazione sulla rete autostradale, questa sera, sull’autostrada A12, si è simulato un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture ed un mezzo pesante.
I Vigili del Fuoco, il personale del 118 ed Soc. Autostrade sono quindi intervenuti nella galleria Croce dei Tozzi, fra Sestri Levante e Deiva Marina, ed hanno provveduto ad estricare i feriti simulati e a mettere in sicurezza i mezzi e l’area.
Queste collaborazioni fra enti hanno lo scopo di migliorare la sinergia fra enti ed effettuare soccorsi più rapidi ed efficaci.
Centro Documentazione Foto Video
Comando Provinciale VVF Genova
