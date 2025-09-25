Close Menu
Trending
giovedì 25 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

SANITÀ, ALOISIO (M5S): “TUTELARE SSN DA NORD A SUD, PRONTA INTERROGAZIONE”

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 SANITÀ, ALOISIO (M5S): “TUTELARE SSN DA NORD A SUD, PRONTA INTERROGAZIONE”
Roma, 25 set. – “Il ministro della Salute Schillaci deve garantire uniformità e qualità dell’assistenza sanitaria su tutto il territorio nazionale, nel rispetto della nostra Costituzione. Per questo motivo, dando seguito ai drammatici numeri dell’ultimo rapporto GIMBE, ho depositato quest’oggi un’interrogazione parlamentare. L’analisi delle classifiche di performance diffuse dalla Fondazione guidata da Nino Cartabellotta evidenzia le forti disuguaglianze tra Sud e Nord, soprattutto in termini di tutela dei livelli essenziali di assistenza. Ho chiesto pertanto al governo di chiarire quali strumenti concreti e metodologici siano stati adottati per assicurare trasparenza ed efficacia delle attività di controllo e verifica sui LEA e come intenda affrontare le persistenti disparità regionali. Inoltre, ho chiesto di conoscere quali interventi strutturali siano previsti per ridurre il divario di performance tra le diverse aree del Paese. Infine, ho invitato il governo a intervenire al fine di potenziare la capacità delle Regioni meno performanti nel soddisfare i LEA, offrendo a tutti i cittadini italiani le stesse opportunità di accesso e qualità delle prestazioni sanitarie, da Nord a Sud.”. Lo scrive in una nota Vincenza Aloisio, senatrice del Movimento 5 Stelle.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl