(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 SANITÀ, ALOISIO (M5S): “TUTELARE SSN DA NORD A SUD, PRONTA INTERROGAZIONE”
Roma, 25 set. – “Il ministro della Salute Schillaci deve garantire uniformità e qualità dell’assistenza sanitaria su tutto il territorio nazionale, nel rispetto della nostra Costituzione. Per questo motivo, dando seguito ai drammatici numeri dell’ultimo rapporto GIMBE, ho depositato quest’oggi un’interrogazione parlamentare. L’analisi delle classifiche di performance diffuse dalla Fondazione guidata da Nino Cartabellotta evidenzia le forti disuguaglianze tra Sud e Nord, soprattutto in termini di tutela dei livelli essenziali di assistenza. Ho chiesto pertanto al governo di chiarire quali strumenti concreti e metodologici siano stati adottati per assicurare trasparenza ed efficacia delle attività di controllo e verifica sui LEA e come intenda affrontare le persistenti disparità regionali. Inoltre, ho chiesto di conoscere quali interventi strutturali siano previsti per ridurre il divario di performance tra le diverse aree del Paese. Infine, ho invitato il governo a intervenire al fine di potenziare la capacità delle Regioni meno performanti nel soddisfare i LEA, offrendo a tutti i cittadini italiani le stesse opportunità di accesso e qualità delle prestazioni sanitarie, da Nord a Sud.”. Lo scrive in una nota Vincenza Aloisio, senatrice del Movimento 5 Stelle.
