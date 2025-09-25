Close Menu
MILANO, BARZOTTI (M5S): AUMENTO POVERI DA LAVORO FIGLIO STOP RDC E NO SALARIO MINIMO

Logo (AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 MILANO, BARZOTTI (M5S): AUMENTO POVERI DA LAVORO FIGLIO STOP RDC E NO SALARIO MINIMO
ROMA, 25 SETTEMBRE 2025 – “A Milano, capitale dell’economia e della finanza italiana, la Caritas certifica un aumento dei poveri che hanno un lavoro. Una persona su 4 di quelle che si è rivolta all’ente, difatti, pur avendo un regolare impiego non ce la fa ad arrivare a fine mese. Dieci anni fa erano esattamente il 10% in meno. Tali numeri sono la rappresentazione plastica del fatto che l’indigenza non conosce confini e che, davanti a un carovita e a un caro bollette che non si arrestano, la decisione del Governo di cancellare il Reddito di cittadinanza e dire no al salario minimo sta avendo conseguenze sociali disastrose. La premier Meloni la smetta con il complottismo e, in vista della legge di Bilancio, si adoperi per invertire una rotta che si sta facendo sempre più pericolosa”. Lo afferma in una nota la deputata lombarda del M5S Valentina Barzotti, componente della commissione Lavoro di Montecitorio.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

