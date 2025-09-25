(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 *In migliaia ad Ancona per Ricci: “Sarò il presidente di tutti”*
Ad Ancona una Piazza Roma strapiena, con migliaia di persone, accoglie
Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione
Marche, assieme all’Alleanza del Cambiamento, la presidente della Regione
Sardegna, Alessandra Todde, la presidente della Regione Umbria, Stefania
Proietti, un video saluto del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e, in
collegamento da una nave della Global Sumud Flotilla, Arturo Scotto,
Annalisa Corrado e Benedetta Scuderi. Al termine dell’evento c’è stato il
concerto dei Modena City Ramblers.
“Dal 29 settembre sarò il Presidente di tutti, non farò figli e figliastri,
non metteremo mai gli interessi di partito prima di quelli della comunità
come hanno fatto loro in questi cinque anni – dichiara Ricci – E il primo
consiglio regionale, la prima cosa che faremo, sarà riconoscere lo Stato di
Palestina, perché le Marche non saranno complici, non rimarranno in
silenzio davanti ai crimini di Netanyahu, davanti al massacro di civili,
donne, bambini, giornalisti, anche quando vanno a cercare acqua e cibo –
conclude – Domenica la scelta sarà semplice, da un lato la mediocrità nella
continuità, dall’altro l’Alleanza del Cambiamento, per cambiare la nostra
regione e ridare una speranza alle Marche e io sono sicuro che le Marche
sceglieranno il cambiamento”.
