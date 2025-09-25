Close Menu
Trending
giovedì 25 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Marche

In migliaia ad Ancona per Ricci: “Sarò il presidente di tutti”

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 *In migliaia ad Ancona per Ricci: “Sarò il presidente di tutti”*
Ad Ancona una Piazza Roma strapiena, con migliaia di persone, accoglie
Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione
Marche, assieme all’Alleanza del Cambiamento, la presidente della Regione
Sardegna, Alessandra Todde, la presidente della Regione Umbria, Stefania
Proietti, un video saluto del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e, in
collegamento da una nave della Global Sumud Flotilla, Arturo Scotto,
Annalisa Corrado e Benedetta Scuderi. Al termine dell’evento c’è stato il
concerto dei Modena City Ramblers.
“Dal 29 settembre sarò il Presidente di tutti, non farò figli e figliastri,
non metteremo mai gli interessi di partito prima di quelli della comunità
come hanno fatto loro in questi cinque anni – dichiara Ricci – E il primo
consiglio regionale, la prima cosa che faremo, sarà riconoscere lo Stato di
Palestina, perché le Marche non saranno complici, non rimarranno in
silenzio davanti ai crimini di Netanyahu, davanti al massacro di civili,
donne, bambini, giornalisti, anche quando vanno a cercare acqua e cibo –
conclude – Domenica la scelta sarà semplice, da un lato la mediocrità nella
continuità, dall’altro l’Alleanza del Cambiamento, per cambiare la nostra
regione e ridare una speranza alle Marche e io sono sicuro che le Marche
sceglieranno il cambiamento”.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl