(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 *Provincia di Grosseto*
*Comunicato stampa del 25 settembre 2025*
*Grosseto: dal 1° ottobre la Provincia di Grosseto attiva un servizio post
scuola sorvegliato per gli studenti **della Cittadella dello Studente*
*Il servizio sorveglianza, affidato alla Cooperativa sociale onlus Uscita
di Sicurezza, sarà gestito da uno psicologo esperto nel lavoro con i
giovani e questo consentirà, durante le ore di apertura, di attivare anche
uno sportello di ascolto*
Dal 1° ottobre 2025 la Provincia di Grosseto attiva un nuovo servizio post
scuola sorvegliato, presso la sala studio della Cittadella dello Studente,
a Grosseto in via Scopetani 3, al piano terra dello stabile di proprietà
dell’amministrazione provinciale (ex Centro per l’Impiego). Il servizio
post scuola resterà attivo per tutto l’anno scolastico 2025/2026, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 13 alle 17.
L’iniziativa della Provincia nasce per dare un aiuto concreto agli studenti
e alle studentesse degli istituti superiori che frequentano le scuole della
Cittadella e hanno la necessità di trattenersi dopo le lezioni del mattino,
offrendo loro uno spazio dove fermarsi, in attesa delle attività
pomeridiane scolastiche e sportive ma anche dove socializzare. Un servizio
importante, soprattutto per chi viene da fuori. L’accesso e l’utilizzo
degli spazi sarà completamente gratuito per gli studenti e le studentesse:
le spese sono sostenute dall’amministrazione provinciale.
Nelle ore di apertura del post scuola sarà attivo anche uno “sportello di
ascolto” per i giovani: l’attività di sorveglianza, infatti, affidata
dalla Provincia alla Cooperativa sociale Uscita di Sicurezza, sarà svolta
da uno psicologo esperto nel lavoro con gli adolescenti, che non si
limiterà a controllare e presidiare la sala, ma sarà a disposizione dei
ragazzi e delle ragazze per accoglierli, ascoltarli e sostenerli nel loro
percorso di crescita.
Anche questa iniziativa rientra nel progetto complessivo della Provincia di
realizzare un vero e proprio campus alla Cittadella dello Studente,
confermando l’attenzione alle esigenze degli studenti e delle famiglie e
promuovendo interventi che rafforzano la funzione educativa e sociale delle
scuole superiori del territorio.
PROVINCIA DI GROSSETO
Comunicazione
—————————————————
(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 *Provincia di Grosseto*