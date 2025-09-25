Cambi di riferimento del 25-09-2025

(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 Comunicato Stampa
25/09/2025
Dollaro USA
Lev bulgaro
Corona ceca
Corona danese
Lira sterlina
Fiorino ungherese
Zloty polacco
Nuovo leu romeno
Corona svedese
Franco svizzero
Corona islandese
Corona norvegese
Rublo russo
Lira turca
Dollaro australiano
Real brasiliano
Dollaro canadese
Yuan cinese
Dollaro di Hong Kong
Rupia indonesiana
Shekel israeliano
Rupia indiana
Won sudcoreano
Peso messicano
Ringgit malese
Dollaro neozelandese
Peso filippino
Dollaro di Singapore
Baht tailandese
Rand sudafricano
1,1739
174,7
1,9558
24,289
7,464
0,8748
390,73
4,2638
5,0767
11,0485
0,9344
142,4
11,689
48,683
1,7832
6,2437
1,631
8,363
9,1306
19702,68
3,9265
104,1115
1648,07
21,6512
4,9427
68,299
1,5132
37,782
20,3646
Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera
contro 1 euro (valuta base).
