Animali, Potenti (Lega): Presidio a Ponzano Romano per 200 cani husky maltrattati

Logo (AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2025

“Questa mattina ho partecipato al presidio organizzato da LEAL e AVI a Ponzano Romano per sollecitare interventi urgenti sulla grave situazione di maltrattamento di oltre 200 cani Husky, che si trovano in condizioni critiche sul territorio comunale. Una situazione che si trascina dal 2021 quando i Carabinieri accertò la presenza di una struttura con oltre 100 cani Husky in condizioni igieniche carenti e in evidente stato di degrado generale. Nel corso degli anni, come accertato lo scorso febbraio in un intervento dei Carabinieri, si è verificata una riproduzione incontrollata e i cani ormai sono oltre 200. Gli animali sono stati affidati all’amministrazione comunale ma le loro condizioni non sono migliorate. Per questo, insieme al presidente di LEAL Gian Marco Prampolini e Anna Cinzia Bonfrisco, abbiamo invocato il dovere civico ed etico di attivarsi per salvaguardare il benessere di quei cani”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano e responsabile del Dipartimento tutela del benessere degli animali della Lega.

