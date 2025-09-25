Close Menu
Trending
giovedì 25 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Emilia Romagna

AI NASTRI DI PARTENZA IL FERRARA SPORT FESTIVAL (25-28 SETTEMBRE 2025): IL MINISTRO ABODI È ATTESO PER LA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE, DOMANI 26 SETTEMBRE IN PIAZZA MUNICIPALE ALLE 17.00

By Nessun commento3 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 Gentili,
sperando possa esservi utile,
mandiamo anche il* cronoprogramma di domani per arrivo del Ministro e punto
stampa in Darsena prima della cerimonia in piazza Municipale, *ricordo ai
colleghi,qualora non avessero già fatto, che* è necessario accreditarsi *presso
l’ufficio stampa del Comune (maggiori info nel drive qui sotto). In
allegato documento con tutte le informazioni e comunicato stampa per domani
Grazie e buon lavoro
*QUI PRESS KIT dove inseriremo foto e coperture video della 4 giorni di
festival*
https://drive.google.com/drive/folders/1LL-DazXfKilp30YjmzcIDGRP3JdXyf56?usp=sharing
*QUI info e cronoprogramma utile per domani in vista dell’arrivo del
Ministro in città*
https://drive.google.com/drive/folders/1qma6GC-OLsBRlVMYtDNYJz1rRugjn_7h?usp=sharing
AI NASTRI DI PARTENZA IL FERRARA SPORT FESTIVAL (25-28 SETTEMBRE 2025): IL
MINISTRO ABODI È ATTESO PER LA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE, DOMANI 26
SETTEMBRE IN PIAZZA MUNICIPALE ALLE 17.00
Ha preso il via oggi 25 settembre il *Ferrara Sport Festival*, la prima
edizione di una *quattro giorni di sport a 360 gradi realizzata dal Comune
di Ferrara che assicura un coinvolgimento assoluto di oltre 100 realtà e
associazioni sportive del territorio per oltre 200 eventi.* Una kermesse di
una quarantina di discipline che hanno iniziato ad animare fin dal mattino
le piazze e i parchi di Ferrara con eventi di grande spettacolarità,
agonismo e divertimento.
I motori si sono subito scaldati con l’arrivo del Pullman Azzurro in
piazza Trento e Trieste proposto da Po River anche nella giornata di
venerdì, e che dal pomeriggio ha visto sorgere anche una autentica parete
da arrampicata firmata Deva Wall su cui cimentarsi per tutte e quattro le
giornate di festival; intanto i parchi e i teatri hanno iniziato ad
animarsi di convegni fin dal mattino: apripista il tema della disabilità
con il Comitato italiano paralimpico e la PGF a Sala Estense e Format nelle
aule di UNIFE. Sempre il tema dell’inclusione nello sport è proseguito
anche nella pista dell’Xbikes2.0Circuit e sui campi da tennis della
Marfisa. Numerosi gli sport già scesi in campo, in piazza e anche in acqua
tra nuoto, arti marziali, yoga, football, tiro con l’arco e tanto altro
ancora come da programma visibile nelle sua completezza su http://www.sport.fe.it
Per la giornata di domani 26 settembre si continua nel nome dell’inclusione
con l’intera giornata del *Memorial Falchetti “Sport is live/life” alla
Darsena *con un programma ricchissimo e decine di discipline che animeranno
il lungo fiume e le sue acque; nelle altre numerose location all’aperto e
indoor continueranno esibizioni, tornei, prove aperte e convegni.
*Attesissimo l’arrivo del Ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea
Abodi*, che, dopo una prima tappa in Darsena assieme al Sindaco e al
Prefetto, sarà presente alla cerimonia di inaugurazione del Ferrara Sport
Festival alle 17 in Piazza Municipale. Assieme alle autorità cittadine e ai
rappresentanti degli enti sportivi nazionali salirà sul palco a fianco del
Sindaco Alan Fabbri e all’Assessore allo Sport Francesco Carità per una
serata che celebrerà lo sport e i suoi valori e sarà condotta da Massimo
Callegari, giornalista e commentatore Mediaset oltre che ferrarese doc.
L’occasione sarà particolarmente significativa per la città di Ferrara
anche per la presenza in platea di tutti gli atleti ferraresi storici e
recenti che hanno conquistato titoli nazionali e internazionali, di cui una
rappresentanza salirà sul palco per salutare le autorità e ricordare le
proprie vittorie e saranno Filippo Pelati, Mirco Antenucci, Alessia
Maurelli, Luca Lunghi, Laura Fogli e Alessandro Duran. Assieme a loro a
popolare la platea dei campioni: Daniele Zappaterra, Massimiliano Duran,
Giorgio De Togni, Martina Cairone, Massimo Magnani, Andrea Passini, Azzurra
Bovina e Dino Bruni. Poiché impegnati in gare internazionali non potranno

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl