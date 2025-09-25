(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 Gentili,
sperando possa esservi utile,
mandiamo anche il* cronoprogramma di domani per arrivo del Ministro e punto
stampa in Darsena prima della cerimonia in piazza Municipale, *ricordo ai
colleghi,qualora non avessero già fatto, che* è necessario accreditarsi *presso
l’ufficio stampa del Comune (maggiori info nel drive qui sotto). In
allegato documento con tutte le informazioni e comunicato stampa per domani
Grazie e buon lavoro
*QUI PRESS KIT dove inseriremo foto e coperture video della 4 giorni di
festival*
https://drive.google.com/drive/folders/1LL-DazXfKilp30YjmzcIDGRP3JdXyf56?usp=sharing
*QUI info e cronoprogramma utile per domani in vista dell’arrivo del
Ministro in città*
https://drive.google.com/drive/folders/1qma6GC-OLsBRlVMYtDNYJz1rRugjn_7h?usp=sharing
AI NASTRI DI PARTENZA IL FERRARA SPORT FESTIVAL (25-28 SETTEMBRE 2025): IL
MINISTRO ABODI È ATTESO PER LA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE, DOMANI 26
SETTEMBRE IN PIAZZA MUNICIPALE ALLE 17.00
Ha preso il via oggi 25 settembre il *Ferrara Sport Festival*, la prima
edizione di una *quattro giorni di sport a 360 gradi realizzata dal Comune
di Ferrara che assicura un coinvolgimento assoluto di oltre 100 realtà e
associazioni sportive del territorio per oltre 200 eventi.* Una kermesse di
una quarantina di discipline che hanno iniziato ad animare fin dal mattino
le piazze e i parchi di Ferrara con eventi di grande spettacolarità,
agonismo e divertimento.
I motori si sono subito scaldati con l’arrivo del Pullman Azzurro in
piazza Trento e Trieste proposto da Po River anche nella giornata di
venerdì, e che dal pomeriggio ha visto sorgere anche una autentica parete
da arrampicata firmata Deva Wall su cui cimentarsi per tutte e quattro le
giornate di festival; intanto i parchi e i teatri hanno iniziato ad
animarsi di convegni fin dal mattino: apripista il tema della disabilità
con il Comitato italiano paralimpico e la PGF a Sala Estense e Format nelle
aule di UNIFE. Sempre il tema dell’inclusione nello sport è proseguito
anche nella pista dell’Xbikes2.0Circuit e sui campi da tennis della
Marfisa. Numerosi gli sport già scesi in campo, in piazza e anche in acqua
tra nuoto, arti marziali, yoga, football, tiro con l’arco e tanto altro
ancora come da programma visibile nelle sua completezza su http://www.sport.fe.it
Per la giornata di domani 26 settembre si continua nel nome dell’inclusione
con l’intera giornata del *Memorial Falchetti “Sport is live/life” alla
Darsena *con un programma ricchissimo e decine di discipline che animeranno
il lungo fiume e le sue acque; nelle altre numerose location all’aperto e
indoor continueranno esibizioni, tornei, prove aperte e convegni.
*Attesissimo l’arrivo del Ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea
Abodi*, che, dopo una prima tappa in Darsena assieme al Sindaco e al
Prefetto, sarà presente alla cerimonia di inaugurazione del Ferrara Sport
Festival alle 17 in Piazza Municipale. Assieme alle autorità cittadine e ai
rappresentanti degli enti sportivi nazionali salirà sul palco a fianco del
Sindaco Alan Fabbri e all’Assessore allo Sport Francesco Carità per una
serata che celebrerà lo sport e i suoi valori e sarà condotta da Massimo
Callegari, giornalista e commentatore Mediaset oltre che ferrarese doc.
L’occasione sarà particolarmente significativa per la città di Ferrara
anche per la presenza in platea di tutti gli atleti ferraresi storici e
recenti che hanno conquistato titoli nazionali e internazionali, di cui una
rappresentanza salirà sul palco per salutare le autorità e ricordare le
proprie vittorie e saranno Filippo Pelati, Mirco Antenucci, Alessia
Maurelli, Luca Lunghi, Laura Fogli e Alessandro Duran. Assieme a loro a
popolare la platea dei campioni: Daniele Zappaterra, Massimiliano Duran,
Giorgio De Togni, Martina Cairone, Massimo Magnani, Andrea Passini, Azzurra
Bovina e Dino Bruni. Poiché impegnati in gare internazionali non potranno
(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 Gentili,