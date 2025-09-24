Close Menu
Trending
mercoledì 24 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Toscana

Toscana, Stella (FI): “Reddito cittadinanza regionale costerà 3.4 mld € in 5 anni. Giani dica dove tirerà fuori i soldi” – COMUNICATO STAMPA

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 Toscana, Stella (FI): “Reddito cittadinanza regionale costerà 3.4 mld € in 5 anni. Giani dica dove tirerà fuori i soldi”
“Grillini dicono costerà 13 mln €, è una barzelletta. Moderati e riformisti frenino follia e votino noi”
Firenze, 24 settembre – “Il reddito di cittadinanza regionale, uno dei punti cardinali dell’accordo elettorale tra Pd e Movimento Cinque Stelle, costerà 3,4 miliardi di euro in cinque anni. Come lo sappiamo? È semplice: nel 2022 i percettori del reddito di cittadinanza nazionale, in Toscana, erano 71.142. Se si calcola una media di 800 euro mensili a persona, per 12 mensilità, per cinque anni, se vincerà Giani andranno trovati quasi 3 miliardi e mezzo nel quinquennio. Ripetiamo la domanda: dove pensano di reperirli? Sarebbe segno di onestà e trasparenza comunicarlo ai toscani prima del voto”. Lo afferma il segretario regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella, candidato capolista di Forza Italia nel collegio di Firenze 1.
“Dal Pd e dagli altri partiti della coalizione di sinistra – accusa Stella – si guardano bene dal rispondere alle nostre domande, mentre il Movimento 5 Stelle vuol darci a intendere che il reddito di cittadinanza regionale costerà non 682 milioni di euro all’anno, ma appena 13 milioni, ovvero lo 0,1% del bilancio annuale regionale che i grillini dicono di voler dedicare al provvedimento; con 13 mln € all’anno, ne verrebbe fuori un reddito annuale per i 71.000 precettori di reddito di circa 15 euro all’anno… Occorre essere seri, fare misure che aiutino chi ha davvero bisogno, ma non lasciare sul divano chi può lavorare. Complimenti a Italia Viva, che condivide questi programmi elettorali. Noi invitiamo i cittadini seri, i riformisti veri e i moderati a stoppare questa follia e votare Forza Italia”.
Dott. Fabio Scaffardi
Responsabile segreteria Gruppo Forza Italia

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl