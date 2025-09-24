Rubio incalza Lavrov sull’Ucraina: Stop alle ostilità e risoluzione duratura

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, ribadendo la necessità di misure significative per una risoluzione a lungo termine del conflitto in Ucraina.
Secondo una dichiarazione rilasciata dal vice portavoce del Dipartimento di Stato, Tommy Piggott, il Segretario di Stato Rubio “ha ribadito l’appello del presidente Trump affinché cessino le uccisioni e la necessità che Mosca intraprenda passi significativi verso una risoluzione duratura” del conflitto.
L’incontro si è svolto a porte chiuse, senza dichiarazioni di apertura alla stampa, ed è durato circa 50 minuti, sottolineando la serietà e la delicatezza dei colloqui.
Questa non è la prima interazione tra i due capi della diplomazia. Rubio e Lavrov hanno avuto diversi incontri bilaterali e telefonate nel 2025, inclusi un incontro di quasi un’ora in Malesia a margine degli eventi ASEAN il 10 luglio e un lungo negoziato di circa 4,5 ore a Riyadh il 18 febbraio. Hanno anche partecipato a un negoziato “tre contro tre” durante il vertice in Alaska. La frequenza di questi incontri evidenzia la continua necessità di dialogo ad alto livello tra Stati Uniti e Russia, nonostante le profonde divergenze sulla crisi ucraina.