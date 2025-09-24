Close Menu
Logo (AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 *Piazze strapiene per Ricci e Schlein a Fano e a Porto San Giorgio*
“Oggi le Marche hanno parlato forte e chiaro: a Fano e Porto San Giorgio
piazze strapiene hanno dimostrato che i marchigiani non si fidano più delle
scorciatoie propagandistiche di Meloni e Acquaroli. Un grazie speciale a
Elly Schlein, che con la sua presenza e il suo sostegno ha dato ancora più
energia alla nostra campagna: insieme stiamo dimostrando che il cambiamento
nelle Marche è possibile”, così Matteo Ricci, europarlamentare PD e
candidato alla presidenza della Regione Marche, al termine dei comizi nelle
piazze di Fano (PU) e Porto San Giorgio (FM), assieme ad Elly Schlein,
segretaria nazionale del PD.
“La nostra forza è un programma condiviso con l’Alleanza del Cambiamento,
che mette al centro sanità pubblica, lavoro vero, scuola di qualità,
diritti e futuro. Non promesse elettorali, ma scelte concrete per voltare
pagina dopo cinque anni di immobilismo e privatizzazioni. – dichiara Ricci
– Mancano solo 4 giorni al voto: è adesso che si decide se continuare con
chi ha tradito i marchigiani, o se cambiare davvero. La differenza la
facciamo insieme. – conclude – Vi aspetto domani in piazza ad Ancona alle
19:00, con Stefania Proietti e Alessandra Todde e con Arturo Scotto,
Annalisa Corrado e Benedetta Scuderi in un collegamento straordinario
dalla Sumud Flotilla”.

