mercoledì 24 Settembre 2025
Lombardia

INVITO STAMPA – Presentazione Terza edizione Una notte, Un museo

(AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2025

Gentile collega,
Si terrà venerdì, 26 settembre, alle 10:30 all’interno della zona mostre a Palazzo
Martinengo in via Musei 30, la conferenza stampa di presentazione della terza edizione
“Una notte un museo” che accoglie al suo interno 21 musei dell’intero territorio
provinciale, riconosciuto dall’Avviso Unico Cultura 2025 di Regione Lombardia. Un
prgetto ideato e promosso da Fondazione Provincia di Brescia Eventi e Provincia di
Brescia.
Saranno presenti:
Nini Ferrari, Consigliere provinciale delegato alla Cultura
Nicoletta Bontempi, Presidente Fondazione Provincia di Brescia Eventi
Direttori di alcuni dei 21 Musei aderenti
Referenti delle Comunità Montane e delle associazioni partner

