COMUNICATO STAMPA CONCERTO FILARMONICA UMBRA “NOTE VERE” – SABATO 27 SEMTTEMBRE, ORE 21:00

NOTE VERE 2025-2026
FILARMONICA UMBRA INAUGURA LA STAGIONE
“NOTE VERE” CON SAX CONNECTION:
UNA SERATA DEDICATA AL SAX JAZZ
Per l’avvio della stagione concertistica NOTE VERE, la nuova rassegna concertistica
diffusa nella Media Valle del Tevere nei tre comuni di Massa Martana, Monte Castello di
Vibio e Todi, sabato 27 settembre alle ore 21:00, il Teatro Consortium di Massa Martana
farà da cornice all’esibizione della formazione SAX CONNECTION sotto la direzione
artistica e musicale di Emiliano RODRIGUEZ.
Emiliano RODRIGUEZ è sassofonista e docente presso il Conservatorio Statale di Musica
“Briccialdi” di Terni; è un interprete di rilievo, con esibizioni a fianco di grandi orchestre
(Teatro alla Scala, Rai di Torino, Opera di Roma, San Carlo di Napoli) e sotto la conduzione di
direttori come R. Muti, Zubin Mehta, G. Prêtre, e tanti altri. Ha inciso con major come Sony,
RCA, Soul Note, Felmay e collabora con artisti del calibro di G. Trovesi, P. Fresu, E. Rava, S.
Bollani, G. Mirabassi, e numerosi altri
L’ensemble Sax Connection è composto da cinque sassofonisti di diversa estensione
(soprano, contralto, due tenori e baritono) insieme a una ritmica raffinata (pianoforte,
contrabbasso, batteria). Prodotto di una fertile realtà accademica e concertistica — con i
membri provenienti dal Conservatorio “G. Briccialdi” di Terni — l’ensemble si distingue per il
suo timbro corale avvolgente e il dialogo fra sax e ritmica. Il loro progetto interpreta
composizioni contemporanee di grandi autori del jazz con equilibrio tra virtuosismo
strumentale e senso complessivo dell’ensemble, incarnando una visione stilisticamente
coesa e moderna.
Il programma 5 SAXES & RHYTHM SECTION, intreccia pagine di grande intensità del
repertorio jazz, dall’energia di Saxomania di Lennie Niehaus al lirismo di Friends e Total
Blues di Jim Snidero. L’universo poetico di Wayne Shorter emerge con Witch e Infant Eyes,
mentre Niehaus torna con l’intensa Ballad for Five. La scrittura raffinata di Chick Corea in
Times Lie prepara il gran finale con Caravan di Duke Ellington, classico intramontabile che
sprigiona swing e suggestioni esotiche.
NOTE VERE è un progetto dell’Associazione Filarmonica Umbra E.T.S. con il patrocinio e il
sostegno di MIC – Ministero della Cultura, Regione Umbria, Comuni di Massa Martana,
Monte Castello di Vibio e Todi, Camera di Commercio dell’Umbria e con il patrocinio della
Provincia di Perugia e il sostegno della Fondazione Perugia.
Associazione Filarmonica Umbra E.T.S.
https://www.filarmonica-umbra.com
https://www.facebook.com/filarmonica.umbra – https://www.instagram.com/filarmonicaumbra/
Partner e supporter: AIAM – Associazione Italiana Attività Musicali, CIDIM – Comitato
Nazionale Italiano Musica, Hotel Michelangelo Palace & SPA, S.T.A.S. srl, GFC Service.
Media partner: AM Terni Television.
Biglietteria
ASSOCIAZIONE FILARMONICA UMBRA E.T.S.
Corso Tacito, 146 – Terni
Da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12.30
In tutti i punti VIVATICKET e on line: http://www.vivaticket.com con diritto di prevendita
per prenotazioni e informazioni
Associazione Filarmonica Umbra E.T.S.
https://www.filarmonica-umbra.com
https://www.facebook.com/filarmonica.umbra – https://www.instagram.com/filarmonicaumbra/
