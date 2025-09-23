(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 *Ricci con Schlein domani a Fano e Porto San Giorgio*
Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione
Marche, domani, mercoledì 24 settembre, sarà assieme alla segretaria
nazionale del PD, Elly Schlein, per gli ultimi due ‘Comizi d’Amore per le
Marche’ che si terranno a Fano, in provincia di Pesaro-Urbino, e a Porto
San Giorgio, in provincia di Fermo.
Il comizio di Fano si terrà alle ore 18:00, in Piazza Amiani.
Il comizio di Porto San Giorgio si svolgerà invece alle ore 21:00 in Piazza
Matteotti
