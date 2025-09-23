(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 AGENDA SINDACO ROBERTO GUALTIERI MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2025
EDUCAZIONE STRADALE ALLA SCUOLA PRIMARIA “FRANCO CESANA”
Ore 11.45 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene ad una lezione della Polizia Locale presso la scuola primaria “Franco Cesana” nell’ambito della Settimana europea della Mobilità (via Napoleone Parboni, 7/9)
IL GIUBILEO DELL’ACCOGLIENZA
Ore 16 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene al convegno “Il Giubileo dell’accoglienza e della sicurezza in serenità, portatore di speranza” (Università LUMSA, via di Porta Castello 44)
